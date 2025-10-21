В Волгограде владельца шашлычной оштрафовали за трудоустройство иностранки





В Волгограде суд привлёк к административной ответственности владельца шашлычной «Тандыр Мангал» на Дар-Горе. Коммерсант в нарушение закона трудоустроил иностранную гражданку.

- Индивидуальный предприниматель незаконно привлек к трудовой деятельности в качестве посудомойщицы иностранную гражданку, не имеющую патента на работу на территории Волгоградской области, - уточнили в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Нарушение вскрылось несколько недель назад во время рейда полицейских.

Отметим, постановлением Дзержинского районного суда предпринимателю назначен штраф в размере 125 тыс. рублей. Постановление может быть обжаловано.