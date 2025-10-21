Волгоградцы сообщают о массовом сбое Telegram





Жители Волгограда с полудня 21 октября начали жаловаться на массовый сбой работы Telegram. Пользователи отмечают замедление мессенджера, а также невозможность прогрузить чаты и группы.

— Сначала перестало работать приложение на компьютере, после чего сбои начались и на версиях для смартфонов. Telegram не работает ни на мобильном Интернете, ни по wi-fi, — делятся в соцсетях волгоградцы.

По информации сервиса Downdetector, основная масса жалоб приходится на 12:30 часов по московскому времени и продолжает поступать до настоящего момента. Примечательно, что основная их часть приходится на жителей Волгоградской области, а также Республики Адыгея и Ростовской области. Не работает мессенджер как на операционной системе Windows, так и на системах смартфонов IOS и Android.