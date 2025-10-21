Андрей Бочаров провёл встречу с представителями мусульманского духовенства России





21 октября в администрации Волгоградской области прошла рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с главой Духовного собрания мусульман России, муфтием Москвы Альбиром Кргановым. В мероприятии также приняли участие руководитель аппарата управления Духовного собрания мусульман России Ильсур Гарифьянов и муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах Мохамед. Участники обсудили многонациональное единство региона.

- Народное единство, согласие, взаимовыручка, взаимоуважение и взаимопомощь между людьми разных народов, культур, конфессий — это генетический код нашего народа, основа российской государственности, — подчеркнул глава региона.

В Волгоградской области проживает более 140 национальностей и народностей, что заставляет власти с особым вниманием относится к выстраиванию межнационального взаимодействия. Помогают в этом общие духовные ценности и влияние представителей традиционных религиозных конфессий.

Альбир Крганов прибыл в Волгоградскую область накануне для участия в первом Всероссийском межрелигиозном форуме «Ислам как фактор стабильности и защиты Родины». Двухдневное мероприятие открылось накануне в Волжском.

- Символично, что первый Всероссийский межрелигиозный форум проходит накануне Дня народного единства, который мы все вместе будем отмечать 4 ноября, в год 80-летия Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками — Победы, вклад в которую внесли представители всех религий нашего большого многонационального Отечества. Все вместе мы работаем для выполнения задач специальной военной операции, для нашей общей Победы. Представители всех национальностей с оружием в руках защищают наше Отечество, оказывают помощь, посильную поддержку, обеспечивая нашу Победу. Такое взаимодействие очень важно. У нас один народ, одна страна, одна Родина и будет одна Победа, — отметил Андрей Бочаров.

В свою очередь глава Духовного собрания мусульман России обратил внимание на глубокое понимание властями важности традиционных религий в сплочении как народов, проживающих на территории Волгоградской области, так и всей нашей страны.

Напомним, о старте первого форума «Ислам как фактор стабильности и защиты Родины» редакция сообщала накануне. Для участия в нём съехались 90 религиозных деятелей и представителей общественных организаций из 20 регионов России, а также богословы из Ирана, Бахрейна, Нигерии, Йемена. Одна. По информации администрации региона, форум посвящён в том числе и сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и преемственности традиций.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»