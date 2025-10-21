Отца Героя России из Камышина наградили в Москве

Житель города Камышин Волгоградской области Николай Ежов награжден медалью «Отец солдата» на торжественной церемонии в Москве, сообщили V102.RU в администрации Камышина.

Николай Ежов – отец Героя России Даниила Ежова, который участвовал в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. На Херсонском направлении осенью 2022-го Даниил получил серьезное ранение, но смог вернутся на фронт после лечения и реабилитации. Участник СВО героически погиб 9 августа 2023 года под Работино в Запорожской области. Раненого бойца взяли в окружение, но он сражался до последнего. За этот подвиг Даниил Ежов удостоен Золотой звезды Героя России.

Медаль «Отец солдата» была учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением «Отцы России», как символ народной благодарности родителям, воспитавшим таких сыновей.

Камышанин Николай Ежов в числе 23 отцов получил такую медаль. Награды мужчинам вручила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фото: администрация Камышина





