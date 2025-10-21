В Волжском направлено в суд дело врача, убившего по неосторожности пенсионера





В Волжском следователи завершили сбор улик, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в рамках уголовного разбирательства по факту гибели пенсионера в одной из местных больниц. По информации правоохранителей, мужчину в возрасте 64 лет убил по неосторожности врач-хирург во время процедуры.

Пожилой волжанин поступил в медицинское учреждение в январе 2024 года. На основании исследований врач-кардиолог назначил пункцию тканей. Процедуру проводил местный хирург. 31 января медик совершил необходимые манипуляции, однако пациенту стало плохо. Позже выяснилось, что специалист попал в селезёнку, после чего у пенсионера началась обильная внутренняя кровопотеря.

В тот же вечер пострадавший был прооперирован, однако, несмотря на все усилия врачей, 11 февраля пациент скончался. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Отметим, по итогу медицинского исследования было установлено, что причиной смерти стала травма селезёнки пункционной иглой. Несмотря на все доказательства, свою вину врач не признал. Точку в разбирательстве теперь предстоит поставить Волжскому городскому суду.