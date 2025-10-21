Максимально защитить системы жизнеобеспечения и критически важную инфраструктуру в Волгоградской области от террористических атак потребовал сегодня, 21 октября, губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили V102.RU в обладмине, глава региона провел совместное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии Волгоградской области.

- Социально-экономическая ситуация на территории Волгоградской области сохраняется стабильной. Предприятия и организации реального сектора экономики, системы жизнеобеспечения, объекты социальной сферы продолжают работу в штатном режиме. Действует усиленный режим несения службы сотрудниками правоохранительных структур, органов власти и местного самоуправления, — сообщил Андрей Бочаров. — При этом каждодневную оперативную обстановку можно охарактеризовать как требующую постоянного внимания и высокого уровня реагирования. Риски и угрозы сохраняются на достаточно высоком уровне. Системное поступательное продвижение Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции вызывает активизацию террористических угроз и прямых атак преступного киевского режима на территории России, регионов нашей страны, в том числе Волгоградской области.

На заседании были рассмотрены вопросы обеспечения комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области в условиях сохраняющихся угроз и действия режима повышенной готовности, введенного Указом Президента Российской Федерации №757 от 19 октября 2022 года.

По словам Бочарова, в ключевых областях — в промышленности, в топливно-энергетическом комплексе, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в целом ряде других отраслей и сфер — уже приняты, реализованы и реализуются целый ряд системных решений. И эту работу необходимо продолжать, чтобы свести все угрозы к минимуму.

- С целью выполнения данной задачи необходимо обеспечить максимально возможную защиту систем и объектов, которые находятся в зоне риска, — отметил губернатор, в том числе дав прямые поручения собственникам и руководителям профильных организаций. — Работа, безусловно, носит межведомственный характер, должна и в дальнейшем иметь высокий уровень оперативного взаимодействия, при этом в обязательном порядке предусматривать ведущую роль и персональную ответственность собственников, акционеров и руководителей предприятий и организаций.

Волгоградский губернатор поблагодарил жителей, которые проявляют бдительность и сообщают в правоохранительные органы о подозрительных фактах и действиях.

На заседании были озвучены рекомендации федеральных структур по защите объектов критически важной инфраструктуры, рассмотрен опыт отдельных предприятий и организаций, заслушаны доклады о принимаемых мерах.

Фото: администрации Волгоградской области





