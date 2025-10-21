Общество

Андрей Бочаров потребовал усилить защиту важных систем и объектов от террористов

Общество 21.10.2025 14:35
0
21.10.2025 14:35


Максимально защитить системы жизнеобеспечения и критически важную инфраструктуру в Волгоградской области от террористических атак потребовал сегодня, 21 октября, губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили V102.RU в обладмине, глава региона провел совместное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии Волгоградской области.

- Социально-экономическая ситуация на территории Волгоградской области сохраняется стабильной. Предприятия и организации реального сектора экономики, системы жизнеобеспечения, объекты социальной сферы продолжают работу в штатном режиме. Действует усиленный режим несения службы сотрудниками правоохранительных структур, органов власти и местного самоуправления, — сообщил Андрей Бочаров. — При этом каждодневную оперативную обстановку можно охарактеризовать как требующую постоянного внимания и высокого уровня реагирования. Риски и угрозы сохраняются на достаточно высоком уровне. Системное поступательное продвижение Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции вызывает активизацию террористических угроз и прямых атак преступного киевского режима на территории России, регионов нашей страны, в том числе Волгоградской области.

На заседании были рассмотрены вопросы обеспечения комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области в условиях сохраняющихся угроз и действия режима повышенной готовности, введенного Указом Президента Российской Федерации №757 от 19 октября 2022 года. 

По словам Бочарова, в ключевых областях — в промышленности, в топливно-энергетическом комплексе, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в целом ряде других отраслей и сфер — уже приняты, реализованы и реализуются целый ряд системных решений. И эту работу необходимо продолжать, чтобы свести все угрозы к минимуму.

- С целью выполнения данной задачи необходимо обеспечить максимально возможную защиту систем и объектов, которые находятся в зоне риска, — отметил губернатор, в том числе дав прямые поручения собственникам и руководителям профильных организаций. — Работа, безусловно, носит межведомственный характер, должна и в дальнейшем иметь высокий уровень оперативного взаимодействия, при этом в обязательном порядке предусматривать ведущую роль и персональную ответственность собственников, акционеров и руководителей предприятий и организаций.

Волгоградский губернатор поблагодарил жителей, которые проявляют бдительность и сообщают в правоохранительные органы о подозрительных фактах и действиях. 

На заседании были озвучены рекомендации федеральных структур по защите объектов критически важной инфраструктуры, рассмотрен опыт отдельных предприятий и организаций, заслушаны доклады о принимаемых мерах.

Фото: администрации Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.10.2025 16:55
Общество 21.10.2025 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 16:25
Общество 21.10.2025 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.10.2025 16:21
Общество 21.10.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 15:31
Общество 21.10.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:57
Общество 21.10.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:41
Общество 21.10.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:19
Общество 21.10.2025 13:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:07
Общество 21.10.2025 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 12:29
Общество 21.10.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 12:02
Общество 21.10.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 11:55
Общество 21.10.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 10:26
Общество 21.10.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 08:15
Общество 21.10.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 07:06
Общество 21.10.2025 07:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 06:49
Общество 21.10.2025 06:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:55
В Волжском направлено в суд дело врача, убившего по неосторожности пенсионераСмотреть фотографии
16:25
Что делать, если в квартире нет тепла: куда обращаться при холодных батареях в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
Шахназаров назвал несвоевременным переименование Волгограда в СталинградСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
В Волгограде владельца шашлычной оштрафовали за трудоустройство иностранкиСмотреть фотографии
14:35
Андрей Бочаров потребовал усилить защиту важных систем и объектов от террористовСмотреть фотографии
13:57
Отца Героя России из Камышина наградили в МосквеСмотреть фотографии
13:41
Волгоградцы сообщают о массовом сбое TelegramСмотреть фотографии
13:19
Сотрудники поездов назвали самые необычные вещи, которые забывали пассажирыСмотреть фотографии
13:09
В волгоградской полиции подтвердили участие детей в погроме дома из-за замечанияСмотреть фотографии
13:07
Андрей Бочаров провёл встречу с представителями мусульманского духовенства РоссииСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде новоиспечённых россиян лишили паспортов за неявку в военкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Закон не писан? В Волгограде омбудсмен Ростовщиков вмешался в скандал с «рабским» трудом почтальоновСмотреть фотографии
11:55
Стали известны подробности массового ДТП на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
11:46
T2 представит цифровые решения на межрегиональном форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA`2025»Смотреть фотографии
11:32
В Волгограде массовое ДТП спровоцировало пробку на «танцующем» мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Топ-менеджеров волгоградских фирм-застройщиков не хотят выпускать из СИЗОСмотреть фотографии
10:47
Под Урюпинском погиб водитель перевернувшейся иномаркиСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцев хотят жестче штрафовать за пожары в лесах и зданияхСмотреть фотографии
10:43
Старенькую «шестерку» скомкало в ДТП с гразуовиком на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде снесли старую двухэтажку на ул. БобровскойСмотреть фотографии
10:04
Проделки юных зацеперов сняли на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Закон о защите России от диверсионно-террористических угроз внесен в ГосдумуСмотреть фотографии
08:59
Слюсарь показал последствия атаки БПЛА по БатайскуСмотреть фотографии
08:53
«Колеса продавал?»: волгоградские силовики задержали в Краснодаре горе-продавца шинСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Дело истязавшей детей бойца СВО готовят к передаче в суд ВолгоградаСмотреть фотографии
08:40
Мощный пожар в Астрахани: огнем охвачен гектар складских территорийСмотреть фотографии
08:20
Украинские БПЛА пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:15
Так и перезимуем? На месте снесенного рынка «Олимпия» образовался «пустырь безнадеги»Смотреть фотографии
07:59
Комплексы слежения за платными парковками закупают в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Авиарейсы из Москвы и Антальи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
 