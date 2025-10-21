



Российский режиссер Карен Шахназаров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» коснулся темы переименования Волгограда в Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102», по мнению режиссера, сейчас для этого не самое подходящее время.

В частности, в своем заявлении режиссер отметил, что в трудное для страны время необходимо сконцентрироваться на более важных вопросах.





— Прозвучали важные слова президента о необходимой внутренней стабильности в стране в той ситуации, в которой мы находимся. А мы находимся в сложной ситуации, не надо нам иллюзий. Действительно, это борьба с Западом, от которой зависит наше существование. Конечно, в этой ситуации внутренняя стабильность — это самое важное. Надо отложить все эти внутренние вопросы. У нас страна большая, со сложной историей, особенно в это тридцатилетие. Поэтому надо отложить все эти клановые интересы. У нас, с одной стороны — давайте Ленина вынесем из Мавзолея. А с другой стороны говорят — давайте переименуем Волгоград в Сталинград. Когда такие предложения звучат, люди вообще понимают, что это дестабилизирует страну, — высказался в эфире Шахназаров.

Отметим, что некоторые волгоградские СМИ, вырвав фразу Шахназарова из контекста, успели написать, что о его отрицательном отношении к теме переименования Волгограда. На самом деле, подчеркнем, режиссер сказал лишь о том, что сейчас в стране есть куда более важные вопросы, требующие консолидации усилий, а не споров.