В Волгограде рухнувшая на иномарку ветка покалечила девушку-водителя





Жительница Волгограда, которая брала уроки вождения, пострадала сегодня от упавшей на автомобиль ветки дерева. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, все случилось около дома №1Б по улице Череповецкая в Ворошиловском районе Волгограда.





Упавшая в результате порыва ветра ветка повредила лобовое стекло проезжающей автомашины "Daewoo". За рулем машины находилась девушка, которая, имея водительское удостоверение, получала дополнительные занятия с инструктором автошколы. Ветка травмировала девушке лицо. Пострадавшую госпитализировали.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области