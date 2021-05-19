В Волгограде рухнувшая на иномарку ветка покалечила девушку-водителя

Происшествия 19.05.2021 16:47
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19.05.2021 16:47
Жительница Волгограда, которая брала уроки вождения, пострадала сегодня от упавшей на автомобиль ветки дерева. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, все случилось около дома №1Б по улице Череповецкая в Ворошиловском районе Волгограда.
Упавшая в результате порыва ветра ветка повредила лобовое стекло проезжающей автомашины "Daewoo". За рулем машины находилась девушка, которая, имея водительское удостоверение, получала дополнительные занятия с инструктором автошколы. Ветка травмировала девушке лицо. Пострадавшую госпитализировали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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