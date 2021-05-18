Расследования 18.05.2021 17:09
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18.05.2021 17:09
Первое заседание суда над бывшими депутатами Волгоградской городской думы Евгением Щуром, Алексеем Зверевым и Федором Литвиненко состоится 26 мая текущего года. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская. Отметим, что с момента задержания бывших политиков прошло уже больше четырех лет и вот, наконец, дело дошло до суда.
Трое экс-депутатов, напомним, обвиняются в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, мошенничестве в сфере страхования, совершенном в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных преступным путем, фальсификации доказательств по гражданским делам, а также подделке официальных документов.
Сегодня Центральный районный суд Волгограда продлил еще на полгода - до 11 ноября - меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Щура и Литвиненко. Мера пресечения в отношении Зверева и еще двух фигурантов уголовного дела Володиной и Калашникова в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена судом без изменения.
По версии следствия, в конце 2015 года Щур, Литвиненко и Зверев создали преступное сообщество со структурными подразделениями - организованными группами, которые работали под видом ООО "Верный Выбор" и ООО "Приоритет". Данные фирмы, как полагают правоохранители, занимались хищением денег путем получения страховых выплат за фейковые ДТП. Фиктивные документы предоставлялись бизнесменами, в том числе, в суде.
Один из участников преступного сообщества выполнял роль главного "аварийного комиссара", который привлекал людей для заключения договоров уступки права требования возмещения ущерба от ДТП. Еще одна фигурантка уголовного дела являлась экспертом-техником, которая формально проводила осмотры поврежденных автомобилей и составляла подложные заключения.
Всего в период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года ОПГ нанесла ущерб страховым компаниям на сумму более 84 млн рублей.
Вину в совершении уголовного преступления бывшие народные избранники не признают.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.
Данное уголовное дело насчитывает почти 2000 томов, из которых 94 тома составляет обвинительное заключение.
В ходе расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 55 млн рублей. Всего в состав преступного сообщества помимо основных участников входило более 450 членов, большинство из которых уже осуждены.
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