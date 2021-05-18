Общество 18.05.2021 12:27
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18.05.2021 12:27
Участники Первого Всероссийского форума ветеранов, пленарная сессия которого в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» объединила представителей 70 субъектов РФ, поддержали предложение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова полностью реконструировать весь мемориальный комплекс на Мамаевом кургане к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.
«Предлагаю участникам Первого Всероссийского Форума ветеранов объединить усилия ветеранского сообщества России, Оргкомитета «Победа» и поддержать предложение Волгоградской области, Волгоградского областного Совета ветеранов по проведению масштабной реконструкции мемориального комплекса на Мамаевом кургане и в целом музея-заповедника «Сталинградская битва» — одного из наиболее знаковых памятников великой истории нашей страны, символов Великой Победы, который по праву является достоянием всей России, всего мира. И приурочить завершение этих масштабных исторических работ к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Прошу вас поддержать это предложение и включить в итоговую резолюцию форума», — сказал Андрей Бочаров.
Председатель Всероссийского Совета ветеранов Владимир Епифанов от лица ветеранского сообщества поддержал инициативу региона.
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