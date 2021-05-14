Законы привлекательности ЖК «Волго-Дон»

Экономика 14.05.2021 09:18 Реклама
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14.05.2021 09:18 Реклама
В начале этого года Группа компаний «Волгострой» представила волгоградцам свой новый комплекс – жилой квартал «Волго-Дон», который строится в микрорайоне Тулака (Советский район Волгограда), на месте бывшей макаронной фабрики.
Первые месяцы продаж и общения с покупателями показали, что у нового комплекса сразу две точки привлекательности: концепция, которая включает в себя архитектурный стиль, уникальное благоустройство и значимое для волгоградцев имя, а также место расположения.
Монументальность фасадов двух 20-этажных высоток и их близость к Волге требовали столь же сильного названия, которое точно и образно привязало бы комплекс к месту его нахождения. Знаменитый Волго-Донской судоходный канал – символ индустриальной мощи, соединивший две великие русские реки на территории нашей области, – подошел идеально!
Выбранная стилистика поддерживается архитектурно, а также элементами оформления территории и общественных пространств. Например, въезд на закрытую территорию комплекса запланирован через две арки, напоминающие знаменитые шлюзы канала.
Во дворе, благоустроенном в рамках концепции «двор без машин», будет устроен собственный канал, через который перекинут мостки.
Детские площадки установят как для малышей, так и для детей постарше. Конечно, это будет большой корабль с такелажем, лестницами и каютами, дизайн которого выполнят по индивидуальному заказу.
Для отделки холлов выбран современный стиль с классическими деталями.
Застройщик ООО «Гелион» (ГК «Волгострой»). Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Отдел продаж 8442 60-11-44.
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