В районной больнице Волгоградской области умерли два сотрудника за одну неделю





Сотрудника ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» похоронили в начале этой недели. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, трагедия произошла в конце прошлой недели. В тот день 62-летний Николай Антонов, который работал водителем главного врача больницы, вышел на балкон своей квартиры, а через некоторое время супруга увидела его в петле. По словам знакомых Николая Антонова, произошедшее стало для них шоком. «Он вроде ничем не болел, кредитов не имел, - рассказали они. – Ну жаловался иногда, что стал уставать на работе, приходилось часто ездить в Волгоград. Говорил, что собирается доработать до осени, а потом хотел уйти. Да мы все жалуемся на что-то, никто и подумать не мог, что такое он сделает». Главный врач Михайловской ЦРБ Андрей Калмыков подтвердил смерть бывшего сотрудника. "За два дня до этого мы ездили в комитет здравоохранения Волгоградской области, все было нормально. Он не болел. В понедельник прошли похороны", - пояснил Андрей Викторович.

Это уже вторая трагедия за одну неделю в Михайловской ЦРБ. 29 апреля 70-летнего врача-пульмонолога этого медучреждения Николая Яковлевича Шинкаренко нашли с ожогами в лесополосе. Насильственную смерть следователи исключили. Мужчина переболел коронавирусом и переживал, что не смог уберечь своих родных от инфекции.