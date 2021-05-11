ВТБ запустил доставку кредитных карт

Экономика 11.05.2021 12:18 Новости компаний
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11.05.2021 12:18 Новости компаний
ВТБ начал курьерскую доставку кредитных карт на дом при оформлении их в контакт-центре и на сайте банка. Срок получения карты составит 1-2 дня. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в настоящее время услуга доступна для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в мае доставка появится еще в 30 крупнейших городах России.
Воспользоваться сервисом на первом этапе смогут клиенты, получившие предодобренное предложение от банка, а также новые клиенты, при оформлении карты на сайте. Для оформления продукта не нужно идти в офис. Достаточно выбрать удобное время и место доставки. Будущему держателю кредитной карты заранее напомнят о доставке, а также пришлют точное время и номер телефона курьера. Активировать карту можно будет в ВТБ Онлайн сразу после ее получения.
«ВТБ стратегически важно обеспечить максимально удобный и комфортный сервис при использовании финансовых продуктов банка, поэтому мы решили запустить оформление курьерской доставки кредитных карт. Услуга будет полезна тем клиентам, которые берегут свое время. Воспользоваться новым сервисом могут как наши новые клиенты на сайте, так и действующие по предварительно одобренному предложению на кредитную карту. Курьер бесплатно привезет карту в удобное место, посещать отделение банка не придется», - отметил Григорий Мирзоян, начальник управления «Кредитные карты» ВТБ.
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