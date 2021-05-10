В Волгограде трое мужчин погибли в сгоревшей квартире

Происшествия 10.05.2021 09:52
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10.05.2021 09:52
Трое мужчин погибли при пожаре в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера накануне в 19:38. В трехкомнатной квартире на ул. Толбухина горели домашние вещи. Огнеборцы 15-ой пожарно-спасательной части потушили огонь в 20:21. Известно, что в пожаре погибли 58-летний, 47-летний и 25-летний мужчины. Причины пожара устанавливаются.
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