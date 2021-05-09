В Волгоградской области коронавирус напомнил о себе пятью смертями





Пять пенсионеров скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, жертвами COVID-19 стали четверо жителей Волгограда в возрасте 74, 86, 73 и 84 лет, а также 75-летняя жительница Палласовского района. Среди погибших двое мужчин и три женщины.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 95 человек, выздоровели 66.

Всего в регионе зафиксировано свыше 57,7 тысячи заражений COVID-19 и 1163 смертельных случая.



