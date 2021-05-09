Здравоохранение

В Волгоградской области коронавирус напомнил о себе пятью смертями

Здравоохранение 09.05.2021 18:44
0
09.05.2021 18:44


Пять пенсионеров скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, жертвами COVID-19 стали четверо жителей Волгограда в возрасте 74, 86, 73 и 84 лет, а также 75-летняя жительница Палласовского района. Среди погибших двое мужчин и три женщины.
За последние сутки коронавирус подтвердился у 95 человек, выздоровели 66.
Всего в регионе зафиксировано свыше 57,7 тысячи заражений COVID-19 и 1163 смертельных случая.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Здравоохранение
07.05.2021 14:59
Здравоохранение 07.05.2021 14:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.05.2021 19:21
Здравоохранение 06.05.2021 19:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.05.2021 18:27
Здравоохранение 04.05.2021 18:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.04.2021 12:27
Здравоохранение 30.04.2021 12:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.04.2021 10:32
Здравоохранение 30.04.2021 10:32
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
30.04.2021 09:58
Здравоохранение 30.04.2021 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
29.04.2021 13:54
Здравоохранение 29.04.2021 13:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.04.2021 09:12
Здравоохранение 29.04.2021 09:12
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
29.04.2021 08:07
Здравоохранение 29.04.2021 08:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.04.2021 12:14
Здравоохранение 28.04.2021 12:14
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.04.2021 13:39
Здравоохранение 26.04.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.04.2021 15:31
Здравоохранение 25.04.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2021 11:24
Здравоохранение 24.04.2021 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2021 09:33
Здравоохранение 24.04.2021 09:33
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2021 17:05
Здравоохранение 23.04.2021 17:05
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:23
Не хватило 3 миллионов?: новый памятник в селе Волгоградской области к 9 мая отремонтировали «тяп-ляп»Смотреть фотографии
19:20
Какой-то злой рок: женщины и дети попали в двойное ДТП под Волгоградом, есть погибшийСмотреть фотографии
18:44
В Волгоградской области коронавирус напомнил о себе пятью смертямиСмотреть фотографии
18:36
Волгоградский завод «Красный Октябрь» нашел владельцев орденов Отечественной войныСмотреть фотографии
16:25
Дух военного времени: волгоградцы отмечают День Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
15:31
Дочь фронтовиков Елизавета Иванникова: «Они расписались весной в Сталинграде, а почерк их помнил Берлин»Смотреть фотографии
13:36
Сотни волгоградцев пришли на парад Победы в центре СталинградаСмотреть фотографии
11:52
Колонна ретротехники совершит 15-километровый пробег по ВолгоградуСмотреть фотографии
10:44
Летчик-ас в небе Сталинграда: семья волгоградцев – о своих героических дедах и отцахСмотреть фотографии
10:21
На Мамаевом кургане в Волгограде почтили память героев Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
09:53
Пассажир разбившейся об столб иномарки умер в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
09:23
Из-за наплыва посетителей власти ограничили проход на Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографии
00:50
Небывалый ажиотаж: тысячи волгоградцев увидели «Свет Великой Победы»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:02
«С депрессией я разошелся»: волгоградец без руки создал ютуб-канал для «приспособы» инвалидов к активной жизниСмотреть фотографии
15:26
В Волгоградской области около стадиона загорелась машина во время детского футбольного матча (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:08
На московской трассе иномарка разлетелась на части после удара об столб: один погибшийСмотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области продолжают хоронить умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
13:22
Налоговики высадили в Волгограде аллею в честь воинов-победителейСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде из-за работ на ЛОС сужено движение на рокадной дорогеСмотреть фотографии
12:10
Найти и обезвредить: в Волгограде пьяный пассажир устроил стрельбу в маршрутке и ранил студентаСмотреть фотографии
11:45
На ж/д вокзал Волгоград-1 прибыл ретропоездСмотреть фотографии
10:46
В Волжском сбили 4-летнего малыша на самокатеСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде иномарка влетела в дерево: водитель погибСмотреть фотографии
10:32
После Дня победы на Волгоградскую область обрушится ураганСмотреть фотографии
10:15
В Волжском полицейские вынесли мужчину из горящей квартирыСмотреть фотографии
09:50
Самый лучший матч: болельщики захвалили волгоградский "Ротор" после проигрыша "Сочи"Смотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области за три месяца умерли более 10 тысяч человекСмотреть фотографии
22:03
Ушел в пике: волгоградский «Ротор» проиграл «Сочи» в жаркой битвеСмотреть фотографии
19:51
Волгоградская область примет международный фестиваль архитекторов «Эко-берег»Смотреть фотографии
18:38
«Рыбную полку» на Волжской ГЭС выдержат дольше запланированногоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 