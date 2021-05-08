В Волгоградской области около стадиона загорелась машина во время детского футбольного матча (ВИДЕО)
Происшествия 08.05.2021 15:26
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08.05.2021 15:26
В станице Алексеевская Волгоградской области загорелся автомобиль, припаркованный рядом со стадионом, где в это время шел детский футбольный турнир. Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, инцидент произошел сегодня в одиннадцатом часу утра. Вспыхнула отечественная «десятка» 2002 года выпуска. Машину потушили прибывшие пожарные расчеты через несколько минут после получения сообщения о возгорании. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.
Видео телеграм-канала "Новоаннинский сегодня".
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