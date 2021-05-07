«Рыбную полку» на Волжской ГЭС выдержат дольше запланированного





Федеральное агентство водных ресурсов скорректировало режим работы Волжской ГЭС до 25 мая текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное указание Росводресурсов, новые решения приняты с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне. Так, на Волжской ГЭС повышенные сбросы продлены с 11 до 25 мая. В этот период по графику спецпропуска среднесуточные сбросные расходы составят 17000±500 куб.м/с. Отмечается, что «при работе ГЭС в режиме суточного регулирования допускаются кратковременные повышения уровней воды у плотины гидроузла на 0,1-0,2 м над НПУ без учета сгонно-нагонных ветровых явлений».

Отметим, что такие сбросные расходы называются «рыбной полкой». Ранее планировалось, что ее будут выдерживать только с 8 по 10 мая.

Режимы корректируются в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки. Это уже вторая корректировка сбросных расходов в мае. Так, ранее максимальные сбросные расходы на Волжской ГЭС на уровне 25000±500 м³/с, которые должны были выдерживать до 2 мая, были продлены еще на два дня.



