«Рыбную полку» на Волжской ГЭС выдержат дольше запланированного

Федеральные новости 07.05.2021 18:38
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07.05.2021 18:38
Федеральное агентство водных ресурсов скорректировало режим работы Волжской ГЭС до 25 мая текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное указание Росводресурсов, новые решения приняты с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне. Так, на Волжской ГЭС повышенные сбросы продлены с 11 до 25 мая. В этот период по графику спецпропуска среднесуточные сбросные расходы составят 17000±500 куб.м/с. Отмечается, что «при работе ГЭС в режиме суточного регулирования допускаются кратковременные повышения уровней воды у плотины гидроузла на 0,1-0,2 м над НПУ без учета сгонно-нагонных ветровых явлений».
Отметим, что такие сбросные расходы называются «рыбной полкой». Ранее планировалось, что ее будут выдерживать только с 8 по 10 мая.
Режимы корректируются в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки. Это уже вторая корректировка сбросных расходов в мае. Так, ранее максимальные сбросные расходы на Волжской ГЭС на уровне 25000±500 м³/с, которые должны были выдерживать до 2 мая, были продлены еще на два дня.
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