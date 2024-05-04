Происшествия

Подросток погиб в искореженной «семерке» после лобового ДТП под Волгоградом: видео

Происшествия 04.05.2024 13:35
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04.05.2024 13:35


Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП во Фроловском районе Волгоградской области, произошедшего сегодня ночью в 00.56 на 843-м километре федеральной трассе Р-22 «Каспий».



— По предварительной информации, 15-летний водитель за рулем автомашины ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем MAN, —  прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.  


В полицейском ведомстве уточнили, что в результате аварии несовершеннолетний получил травмы несовместимые с жизнью. Силовым ведомством организована проверка.   


Судя по кадрам видео, удар был такой силы, что «семерка» превратилась в груду покореженного металла. На запись попал погибший подросток.   

Напомним, что в Волгоградской области насмерть разбился юный мотоциклист. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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