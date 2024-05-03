Федеральные новости

В педвузах России планируют открыть центры переподготовки участников СВО

Федеральные новости 03.05.2024 10:26
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03.05.2024 10:26


Во всех педагогических вузах России планируют открыть центры переподготовки участников специальной военной операции. Об это со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова сообщает ТАСС. Предполагается, что образовательные центры станут аналогами уже созданного на базе Государственного университета просвещения. 

О решении создать центры переподготовки во всех педвузах страны Кравцов сообщил в ходе встречи с участниками специальной военной операции на площадке центра военно-патриотического воспитания "Вершина" Государственного университета просвещения. Предполагается, что после переобучения они смогут вести образовательную деятельность в школах. 

Министр просвещения подчеркнул значимость встреч бойцов СВО со школьниками и напомнил, что с 1 сентября в школах будет введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины", в рамках которого значимая часть времени будет посвящена начальной военной подготовке.

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