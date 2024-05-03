



В Питерском районе Саратовской области заметили нашествие сайгаков. Об этом 3 мая со ссылкой на главу района Дмитрия Живайкина сообщило ИА «СарИнформ».

– Чиновник уточнил, что животные создают помехи аграриям и опубликовал видео с огромным количеством сайгаков, которые бегут по полю, – передают саратовские журналисты.

На видеокадрах, опубликованных чиновников, действительно запечатлены тысячи животных, которые на фоне яркой зелени и голубого неба скачут во всю прыть по угодьям.

Уточняется, что ранее массовое нашествие сайгаков на территории приграничных с Казахстаном районов Саратовской области фиксировали весной 2022 года.

– Тогда животные вытоптали поля в Питерском и Новоузенском районах. В итоге министерство сельского хозяйства Саратовской области пожаловалось на «заход сайгаков» в Минприроды РФ. Также чиновники заверяли, что «готовы организовать специальные коридоры, которые исключат заход животных на сельхозугодья, – сообщают саратовские журналисты, напоминая при этом, что сайгаки занесены в Красную книгу России.