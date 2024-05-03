Федеральные новости

Нашествие тысяч сайгаков заметили в соседнем с Волгоградской областью регионе

Федеральные новости 03.05.2024 19:25
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03.05.2024 19:25


В Питерском районе Саратовской области заметили нашествие сайгаков. Об этом 3 мая со ссылкой на главу района Дмитрия Живайкина сообщило ИА «СарИнформ»

Чиновник уточнил, что животные создают помехи аграриям и опубликовал видео с огромным количеством сайгаков, которые бегут по полю, – передают саратовские журналисты. 

На видеокадрах, опубликованных чиновников, действительно запечатлены тысячи животных, которые на фоне яркой зелени и голубого неба скачут во всю прыть по угодьям. 

Уточняется, что ранее массовое нашествие сайгаков на территории приграничных с Казахстаном районов Саратовской области фиксировали весной 2022 года. 

Тогда животные вытоптали поля в Питерском и Новоузенском районах. В итоге министерство сельского хозяйства Саратовской области пожаловалось на «заход сайгаков» в Минприроды РФ. Также чиновники заверяли, что «готовы организовать специальные коридоры, которые исключат заход животных на сельхозугодья, – сообщают саратовские журналисты, напоминая при этом, что сайгаки занесены в Красную книгу России.

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