В Волгограде подсчитывают ущерб от крупного пожара в гаражном кооперативе





Два металлических гаража выгорели сегодня утром в ГСК №8 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в гаражно-строительном кооперативе на улице Титова поступило в оперативные службы в 4:36. Металлические гаражи размером 12 кв.метров каждый горели по всей площади. Огонь уничтожил автомобиль марки «Таврия». С пожаром справились за 15 минут. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электропроводки.

В городе Новоаннинский Волгоградской области накануне сгорел 34-летний советский самосвал «ГАЗ-СА 335507». Деревянная обшивка кузова машины 1987 года выпуска загорелась из-за неосторожного обращения с огнем. Пожар потушили. Погибших и пострадавших нет.