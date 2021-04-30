Расследования 30.04.2021 20:04
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30.04.2021 20:04
На Ставрополье спасают жизни волгоградских детей, которые попали в страшное ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в правительстве Ставропольского края, четверо детей погибли на месте, еще одну девочку спасти не удалось. Медики борются за жизни девятерых детей. В настоящее время осуществляется медицинская эвакуация в травмоцентр первого уровня в Ставрополе двух подростков в тяжелом состоянии. Еще четверо находятся в состоянии средней тяжести, их госпитализируют в детскую краевую больницу. Еще трое детей получают медицинскую помощь в Грачевской районной больнице. Двое находятся в тяжелом состоянии, они получают противошоковую терапию, после чего их транспортируют в краевые медучреждения. Еще один ребенок – в состоянии средней тяжести. Также пострадали трое взрослых.
На месте ДТП работают 12 бригад скорой помощи, в том числе 4 реанимобиля.
Напомним, в автокатастрофе погибли пятеро детей – воспитанниц волгоградской школы олимпийского резерва №2. По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузовика, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовиком. В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, в котором находилось 17 человек, в том числе – 14 несовершеннолетних. По предварительной информации, в ДТП погибли 5 человек. Сведения о пострадавших еще уточняются.
Фото сайта волгоградской школы олимпийского резерва №2 (Турнир "Спорт без допинга", команда девушек 2008 года рождения и моложе).
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