Пятеро погибших: стали известны обстоятельства страшного ДТП с автобусом с волгоградскими спортсменками в Ставропольском крае (ВИДЕО)











Пятеро человек погибли в страшной автокатастрофе в Ставропольском крае. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Ставропольскому краю, по предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузовика, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовиком. В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, в котором находилось 17 человек, в том числе – 14 несовершеннолетних. По предварительной информации, в ДТП погибли 5 человек. Сведения о пострадавших еще уточняются.

Ранее в администрации Волгоградской области сообщили, что автобус, перевозивший воспитанниц волгоградской школы олимпийского резерва №2 на соревнования, разбился сегодня на трассе в Ставропольском крае под хутором Янки. Пострадавшие в автокатастрофе дети находятся в медицинских и социальных учреждениях.







На место ДТП выехала рабочая группа во главе с вице-губернатором Волгоградской области Зиной Мержоевой. Власти оказывают помощь в доставке родственников пострадавших и погибших к месту трагедии.

В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что страшное ДТП произошло с участием автобуса, где находились спортсменки, КАМАЗа и отечественной "девятки". В ведомстве организована горячая линия для работы с родственниками пострадавших. Телефоны горячей линии - 8-8442-23-02-82, 8-8442-23-02-73. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку обстоятельств произошедшей трагедии.

Видео группы ВК "Нетипичный Ставрополь".



