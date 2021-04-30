Экология

С заботой о природе: завод AB InBev Efes в Волжском принял участие в городском субботнике

Экология 30.04.2021 17:04 Новости компаний
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30.04.2021 17:04 Новости компаний


AB InBev Efes, являясь крупнейшей пивоваренной компанией, постоянно работает над уменьшением негативного влияния на окружающую среду, поддерживает местные сообщества и продвигает экологичный образ жизни среди сотрудников.Каждый год, начиная с апреля, заводы компании проводят и принимают участие в акциях и мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню окружающей среды.
В этом году в рамках городского субботника, который состоялся 30 апреля, Волжский филиал AB InBev Efes провел мероприятия по уборке прилегающей территории к заводу вдоль улицы Пушкина и организовал высадку саженцев в центральном парке города. Об этом ИА «Высота 102» сообщили на предприятии.

Крупнейшая пивоваренная компания AB InBev Efes ежегодно участвует в экологических акциях, приуроченных ко Всемирному дню окружающей среды. Кроме традиционных субботников на производствах, компания вносит свой вклад в благоустройство городов присутствия, поддерживая домашние регионы и содействуя их развитию. Так сотрудники завода AB InBev Efes в городе Волжском не только убрали мусор, ветки и листву, побелили бордюры и окопали деревья на территории перед заводом, но и приняли участие в благоустройстве Парка культуры и отдыха «Гидростроитель»: пивовары организовали высадку саженцев бирючины и разбили розовую клумбу.



«Как социально ответственный бизнес, AB InBev Efes уделяет большое внимание проектам, направленным на защиту окружающей среды. Ежегодно с апреля по июнь мы проводим специальные акции, приуроченные ко Всемирному дню окружающей среды, и принимаем участие в благоустройстве не только собственной территории, но и общественных городских пространств — парков, скверов. Так, в этом году мы передали городу 300 саженцев бирючины и 100 кустов роз для высадки в Центральном парке культуры и отдыха города Волжского. На этом наша работа не заканчивается. Кроме модернизации производства, на нашем заводе регулярно проводятся различные экологические акции и просветительская работа среди сотрудников, ориентированная на продвижение ответственного отношения к окружающей среде», — отметил исполнительный директор AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Валерьевич Гайдым.
В 2018 году AB InBev Efes объявила о глобальных целях устойчивого развития до 2025 года, среди которых: переход на оборотную тару или упаковку из преимущественно переработанных материалов, использование возобновляемых источников энергии, снижение выбросов парниковых газов и обеспечение регионов с дефицитом ресурсов качественной питьевой водой.
Для достижения этих целей заводы AB InBev Efes в России ведут постоянную работу по оптимизации и модернизации производства, сокращают потребление воды и электричества, минимизируют выбросы в атмосферу и реализуют иные проекты и инициативы, в центре которых — бережное отношение к окружающей среде.

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