Расследования

Бывшего куратора госзаказов волгоградской оборонки этапируют на зону

Расследования 29.04.2021 15:30
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29.04.2021 15:30


Бывшему замгендиректора оборонного завода в Волгограде Сергею Христофорову все-таки придется отсидеть пять с половиной лет в колонии общего режима и выплатить штраф в размере полумиллиона рублей за мошенничество. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, облсуд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении теперь уже бывшего заместителя генерального директора АО «ФНЦП «Титан-Баррикады», известного предприятия оборонной промышленности,  и оставил без изменения вид и размер наказания, назначенного Краснооктябрьским районным судом Волгограда.
Суд подробно изучил историю, которая произошла более шести лет назад. В 2014 году между ОАО «ЦКБ «Титан» и ООО Торговый дом «Уральский металл» были заключены 2 договора: на поставку металлопроката – 176 заготовок на общую сумму 117 857 622 рублей -  и его последующую перекатку в 528 лонжеронов на сумму 78 689 424 руб. Ответственным за исполнение указанных договоров от ООО ТД «Уральский металл» являлся технический директор Лебедко Д.Л. (осуждён приговором Краснооктябрьского районного суда города Волгограда от 20 марта 2020 года), от ОАО «ЦКБ «Титан» - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Сергей Христофоров, который курировал госзакупки на заводе.
Вступив между собой в преступный сговор, Лебедко и Христофоров решили не исполнять договор на поставку заготовок, а посредством предоставления фиктивных документов относительно изготовления стального металлопроката получить оплату по указанному договору в сумме 117 857 622 руб. Согласно преступному умыслу, часть указанных денежных средств предполагалось потратить на приобретение Торговым домом прокатного (привалкового) оборудования для монтажа на ином предприятии, а оставшуюся часть денег  разделить и распорядиться по собственному усмотрению. Договор на перекатку металла в лонжероны они решили расторгнуть и заключить новый, предметом которого должны были стать 528 лонжеронов. При этом подельники повторно  в него стоимость сырья, фактически оплаченного по иному договору, увеличив цену контракта до 163 844 567 руб. Для реализации совместного преступного умысла Сергей Христофоров обещал пролоббировать на своем предприятии увеличение стоимости перекатки стального металлопроката в лонжероны.
Таким образом, Христофоров и Лебедко, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, используя свои служебные полномочия, преднамеренно ввели в заблуждение руководство ОАО «ЦКБ «Титан» относительно полного исполнения ООО ТД «Уральский металл» своих обязательств по договору на поставку 176 специальных заготовок. В результате чего ОАО «ЦКБ «Титан» произвело необоснованную оплату стоимости контракта  за фактически невыполненные работы в сумме 117 857 622,08 руб. После перечисления указанной суммы на расчетный счет  ООО ТД «Уральский металл» денежные средства были обналичены через «фирмы - однодневки».   Похищенными деньгами Христофоров и Лебедко распорядились по своему усмотрению. Расследование и оперативное сопровождение осуществляло УФСБ России по Волгоградской области. 
Приговором Краснооктябрьского районного суда Волгограда Сергей Христофоров был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 5  лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 000 рублей.
За гражданским истцом признано право на возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 117 857 622 рубля 08 копеек,  в порядке гражданского судопроизводства.  
С приговором не согласились ни сторона защиты, ни сторона обвинения, обжаловав его в суд апелляционной инстанции. 

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