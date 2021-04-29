Экономика

ВТБ: портфель привлеченных средств физлиц превысил 7 трлн рублей

Экономика 29.04.2021 11:26 Новости компаний
0
29.04.2021 11:26 Новости компаний


Розничный портфель привлеченных средств ВТБ по итогам первого квартала превысил 7,1 трлн рублей, увеличившись на 4,6% к началу года. Наибольший спрос населения пришелся на накопительные счета и инвестиционные продукты. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка,  всего по итогам года банк планирует увеличить портфель пассивов почти на 1 трлн рублей.
Портфель классических пассивов физлиц в ВТБ по итогам 1 квартала сохранился на уровне начала года, составив 4,6 трлн рублей. При этом рост продемонстрировали накопительные счета, в которые было размещено более 65% средств клиентов в массовом сегменте, а количество пользователей достигло 3,3 млн человек. Портфель накопительных счетов увеличился с 1 января на 16%. В апреле ВТБ повысил ставку по первому накопительному счету в рублях до 5% годовых, что позволит вдвое увеличить число новых пользователей продукта.
Объем средств физлиц, размещенных в инвестиционные продукты, за 1 квартал увеличился к началу года на 16% и превысил 2 трлн рублей. Объем средств физических лиц на брокерском обслуживании вырос на 17%, до 1,75 трлн руб. Объем средств, размещенных в паевые инвестиционные фонды, увеличился на 15%, до 200 млрд рублей. 
Портфель счетов эскроу в ВТБ по итогам квартала вырос на треть и превысил 350 млрд рублей. Также растет спрос на субординированные облигации банка: вложения в них увеличились за три месяца вдвое и достигли 116 млрд рублей.
«Драйвером роста привлеченных средств по-прежнему остаются инвестиционные продукты и накопительные счета. По нашим прогнозам, в целом за год мы нарастим портфель привлеченных средств физлиц почти на 1 трлн рублей: на 660 млрд рублей увеличится объем вложений клиентов банка в инвестиционные инструменты и на 330 млрд рублей – объем классических пассивов. Нашей стратегической задачей является дальнейшее развитие дистанционных каналов обслуживания. Уже во втором квартале в ВТБ Онлайн будет доступно открытие обезличенных металлических счетов, расширится функционал сервиса «Умный подборщик», который автоматически формирует комбинированный портфель сбережений в зависимости от риск-профиля клиента», - комментирует Анатолий Печатников, заместитель председателя правления ВТБ.
 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Экономика
29.04.2021 16:44
Экономика 29.04.2021 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.04.2021 13:49
Экономика 29.04.2021 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.04.2021 09:38
Экономика 29.04.2021 09:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2021 19:54
Экономика 28.04.2021 19:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2021 17:12
Экономика 28.04.2021 17:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2021 11:49
Экономика 28.04.2021 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2021 10:31
Экономика 28.04.2021 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2021 18:57
Экономика 27.04.2021 18:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2021 17:47
Экономика 27.04.2021 17:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2021 16:11
Экономика 27.04.2021 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2021 13:33
Экономика 27.04.2021 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2021 11:11
Экономика 27.04.2021 11:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.04.2021 09:50
Экономика 27.04.2021 09:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2021 20:26
Экономика 26.04.2021 20:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2021 19:56
Экономика 26.04.2021 19:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:05
Митрополит Волгоградский и Камышинский – о своем пути к Богу, моде на православие и Владимире ПутинеСмотреть фотографии
16:44
Банк «Открытие» расширил функционал интернет-банка для малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде на ночь перекроют улицу из-за ремонтаСмотреть фотографии
15:30
Бывшего куратора госзаказов волгоградской оборонки этапируют на зонуСмотреть фотографии
15:13
Попечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 годаСмотреть фотографии
14:56
Последний день апреля в Волгоградской области будет холоднымСмотреть фотографии
14:14
Режим работы Сбербанка с 30 апреля по 11 маяСмотреть фотографии
14:03
В Волжском фирму оштрафовали за отказ в трудоустройстве предпенсионераСмотреть фотографии
13:54
В Волгоградской области коронавирус убил еще шестерых человекСмотреть фотографии
13:02
Известный в Волгограде ресторан у Мамаева кургана закрылся в пандемиюСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде фигурантов дела о взятке в 1 миллион рублей оставили под стражейСмотреть фотографии
12:29
Контрактника из Волгоградской области оштрафовали за попытку удушения полицейскогоСмотреть фотографии
11:06
Управятся за один день: Астраханский мост в Волгограде снова подлатаютСмотреть фотографии
11:01
Паводок разрушил мост и дамбу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
К поискам пропавшей девушки из Урюпинска Волгоградской области подключились добровольцыСмотреть фотографии
10:34
Опубликовано видео горящего байкера в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
В Волгограде музей «Старая Сарепта» обзаведется скалодромом и лабиринтомСмотреть фотографии
09:38
Крупному пассажирскому предприятию Волгоградской области грозит банкротствоСмотреть фотографии
09:12
Вакцинация от коронавирусной инфекции сформирует устойчивый иммунитетСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде байкер получил ожоги на воспламенившемся мотоциклеСмотреть фотографии
08:07
В волгоградском МИАЦ – новый директорСмотреть фотографии
21:21
Под Волгоградом затапливает наполовину расчищенное криминальным подрядчиком озероСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
В Волгограде бывший зэк зарезал двоих человекСмотреть фотографии
19:54
Волгоградское отделение Сбербанка увеличило объёмы выданных кредитов застройщикам регионаСмотреть фотографии
18:01
Сарматские погребения нашли в Волгоградской области вблизи газопроводаСмотреть фотографии
17:32
Сейф с деньгами украли с автовокзала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:05
В администрации Волгоградской области - новая отставкаСмотреть фотографии
15:44
Главу сельского поселения в Волгоградской области оштрафовали за нарушения при ремонте памятникаСмотреть фотографии
15:36
Бизнесу в помощь: «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для известного производителя продуктов питанияСмотреть фотографии
15:32
Группа коммунальщиков в Волгограде "погорела" на теплосчетчикахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 