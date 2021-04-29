В Волгограде байкер получил ожоги на воспламенившемся мотоцикле

Происшествия 29.04.2021 08:53
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29.04.2021 08:53
46-летнего байкера госпитализировали сегодня утром в Волгограде после ДТП с загоревшимся мотоциклом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла сегодня около 07.30 на пересечении улицы 39-ой Гвардейской и проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда. При повороте на Первую продольную в сторону центра мотоциклист не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось и сразу вспыхнуло. Пострадавшего с травмами и ожогами увезли в больницу.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.
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