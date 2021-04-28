Экономика

«БКС Мир инвестиций» раскрывает преимущества валютных ПИФов

Экономика 28.04.2021 12:52
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28.04.2021 12:52


Пандемия коронавируса отчетливо показала, что старых способов сбережения средств, таких как банковские вклады, уже недостаточно для финансовой стабильности, сохранения и увеличения капиталов частных лиц. Альтернативой часто становятся паевые инвестиционные фонды, об основных преимуществах которых  рассказал руководитель региональной сети холдинга «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов.
Нестабильность российского рубля и низкие ставки по вкладам поставили перед российскими вкладчиками вопрос – куда вкладывать свои деньги простым людям, у которых имеются пусть небольшие, но свободные сбережения?
По мнению Сергея Данилова, один из лучших вариантов для их размещения – коллективные инвестиции, в частности –валютные паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Они дают частным лицам доступ к  ценным бумагам, отобранным профессиональными аналитиками и управляющими. Только за 2020 год приток средств в отечественные ПИФы составил заметно больше 200 млрд рублей – и это на фоне коронакризиса.. А в текущем году специалисты предрекают настоящий бум коллективных инвестиций.
При этом ПИФы не обязательно должны полностью заменить собой обычные вклады, скорее, они могут существенно их дополнить, позволяя защитить инвесторов от постоянного колебания курса рубля. Исходя из этого, ещё в 2019 году «БКС Мир инвестиций» запустил линейку валютных ПИФов, которая сейчас пользуется большим спросом как у  опытных, так и у начинающих инвесторов. 
«Инвестор, покупая паи фонда, присоединяется к эффективным стратегиям. Мы постоянно изучаем рынок и ищем перспективные и высокодоходные инвестиционные идеи», – приводит «Комсомольская правда» слова руководителя региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергея Данилова. 
Стоит отметить, что внутри фонда нет налога на прибыль, на дивиденды и купоны, а «сэкономленные» на налогах средства можно повторно инвестировать в него же (это и делают управляющие). Если инвестор захочет продать свои паи, он может выставить их на продажу в любой рабочий день. 
Те, кто желает зарабатывать в валюте, нередко выбирают облигации надежных компаний и государств развивающихся рынков (Турция, Мексика, Бразилия, ЮАР). Среднегодовая доходность таких облигаций – 7,6 % в долларах США. Такие вложения имеют привлекательное соотношение доходности и риска. На облигациях компаний и государств развивающихся рынков основан один из главных продуктов БКС – ПИФ «БКС Международные облигации». 
Но вкладываться можно не только в валюту, акции, облигации, но и в природные ресурсы – золото, серебро, платину, медь, алюминий, никель, сталь, удобрения, нефть, газ. Сформировать сбалансированный портфель из таких активов позволяет фонд «БКС Мировые ресурсы». 
ПИФы не требуют глубоких экономических знаний, что делает их доступными даже для новичков рынка. Как отмечает Сергей Данилов, в финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций», чью надежность подтверждает более чем 25-ти летний опыт работы на рынке, представлена уникальная экспертиза команды профессиональных аналитиков и управляющих фондами. Изучение и мониторинг рынка, поиск перспективных идей ведутся постоянно.
Паевые фонды рассчитаны не только на людей с большими накоплениями, но и тех, кто только приступает к формированию капитала. Чтобы стать инвестором, достаточно иметь всего 20 долларов. Правило простое: инвестировать небольшие суммы и делать это регулярно.
«Кроме того, посещать офис нет никакой необходимости – приобрести паи можно, просто установив специальное приложение для смартфона «БКС Мир инвестици», – уточняет Сергей Данилов. 

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