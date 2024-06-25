Бочаров собрал совещание после визита в обкомовскую больницу





Губернатор Волгоградской области утром 25 июня провел совещание после своего визита в областную больницу №3 в Ворошиловском районе Волгограда. Андрей Бочаров обсудил с участниками создание целостной системы комплексной реабилитации.

Открывая встречу глава региона в очередной раз напомнил руководителям профильных ведомств об их личной ответственности за результат.

– Мы продолжаем работу по созданию в Волгоградской области современной целостной системы комплексной реабилитации и восстановления здоровья участников СВО и участников боевых действий. Создаваемая система будет в полной мере задействована и использоваться для реабилитации всех нуждающихся категорий жителей, – подчеркнул губернатор. – Еще раз обращаю внимание на персональную ответственность руководителей профильных органов исполнительной власти и подведомственных учреждений.

Напомним, решение о создании единой целостной системы комплексной реабилитации было принято Андреем Бочаровым в 2023 году с учетом новых и актуальных задач. Предполагается, что в регионе появятся новые возможности для реабилитации участников СВО, ветеранов боевых действий с ранениями, а также возможности для социальной, психологической, санаторно-курортной и профессиональной реабилитации. Основная задача – возвращение перечисленных категорий пациентов к активной социальной и профессиональной жизни.

По информации администрации региона, основной принцип системы заключается в непрерывности и преемственности между медицинскими и социальными организациями региона. При этом будут учитываться рекомендации Минздрава РФ, Министерства труда и социальной защиты населения России. Планируется внедрение лучших региональных и международных практик.

Сегодня в ходе совещания Андрей Бочаров подчеркнул необходимость привлечения к работе по созданию системы Волгоградский государственный медицинский университет.

– Я попрошу ректора Владимира Вячеславовича активно включиться и заняться координацией работы по созданию целостной системы реабилитации на территории Волгоградской области. С опорой на научные знания, которые есть в медицинском университете и высшей учебной школе нашей страны, – обратился к ректору Шкарину Андрей Бочаров.

Ранее 25 июня губернатор Волгоградской области в ходе инспекции обкомовской больницы раскритиковал чиновников и напомнил им о недопустимости формального подхода к стоящим перед ними задачам.