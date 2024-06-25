Общество

В Волгограде подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая»

Общество 25.06.2024 11:42
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25.06.2024 11:42

В Волгограде прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». В нём приняли участие шесть школ города и области. По итогам конкурса первое место заняла МОУ средняя школа № 27 Тракторозаводского района.

Теперь школа-победительница представит регион на федеральном этапе, который состоится в октябре. На конкурсе будут оцениваться не только качество блюд и разнообразие меню, но и соблюдение санитарных норм, работа персонала и другие критерии.

— Школы, в которых «Виво» оказывает услугу питания, уже трижды становились призерами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», в этом году мы вновь едем за победой, — прокомментировал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев. — Мы, как лидеры отрасли в регионе, постоянно улучшаем качество услуги питания. За последние годы наши маркетологи разработали более 12 видов меню за родительскую плату, провели более 50 дегустаций для учителей, школьников и их родителей. Это дает возможность получать обратную связь от наших главных клиентов и делать меню более интересным и востребованным.

В эти дни «Виво» отмечает очередную годовщину своего создания. В июне 2019 года компания запустила в работу один из самых современных в ЮФО комбинатов готового питания.

Производственно-логистический комплекс за это время, стал центром притяжения для экспертов отрасли и школьников других регионов России и зарубежья. Опыт компании в организации школьного питания вызывает интерес у разной целевой аудитории. За пять лет на комбинате побывало более 2000 человек.

Также, комбинат питания «Виво» стал 69-м участником нацпроекта «Производительность труда» от Волгоградской области. Руководство и активные специалисты компании прошли обучение базовым основам бережливого производства. По словам участников программы, полученные знания и навыки помогут им повысить эффективность работы своего подразделения и всего комбината в целом. Это, в свою очередь, приведёт к улучшению качества продукции, снижению издержек и повышению конкурентоспособности предприятия на рынке.

Помимо основной деятельности «Виво» активно продвигает идеи здорового образа жизни.

— В современном мире, где здоровье становится всё более важным аспектом нашей жизни, особенно важно уделять внимание сбалансированному питанию. Особенно это касается детей и подростков, которые только формируют свои пищевые привычки. В последние годы мы активно занимаемся пропагандой идей здорового школьного питания, — сказала Мария Маслова, руководитель отдела по связям с общественностью, — поэтому постоянно выступаем партнером  и организатором различных мероприятий для школьников и их семей.

Так за два года были проведены ток-шоу для школьников и родителей «Горячее мнение», городской конкурс для школьников «Здоровое поколение, фестиваль здорового питания», семейный фестиваль здорового питания «Виво Фест», а также конкурс стихов о здоровом питании на радио. Эти мероприятия направлены на то, чтобы привлечь внимание к важности правильного питания и здорового образа жизни.

Кроме того, второй год подряд «Виво» принимает участие в городском фестивале для молодежи «ТриЧетыре» – масштабном мероприятии, которое собирает тысячи молодых людей со всего города и области. В этом году, на площадке фестиваля под брендом «Виво» семейные команды будут соревноваться в приготовлении блюд из определенных продуктов и создании оригинальной сервировки. Команда «Виво» приглашает всех желающих присоединиться к «горячему» поединку 28 июня на верхней террасе Центральной набережной.

Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226

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