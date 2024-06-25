



В Волгоградской области сотрудники УФСБ России и ГУ МВД в рамках межрегиональной спецоперации задержали жителя Краснодарского края, перевозившего в иномарке более двух килограммов наркотиков. Как сообщает ИА «Высота 102», зелье россиянин в последующем планировал распространять бесконтактным способом.







По информации УФСБ России по Волгоградской области, задержание силовики произвели в Калачевском районе Волгоградской области.

– На специальном посту ДПС «Калачевский» на федеральной дороге «Волгоград-Каменск-Шахтинск- Луганск» для проверки документов остановлен автомобиль Subaru Impreza под управлением жителя Краснодарского края. В ходе досмотра автотранспортного средства обнаружено и изъято готовое к сбыту наркотическое вещество массой более 2 кг., – рассказали в УФСБ России по региону. – В ходе опроса установлено, что указанное наркотическое вещество мужчина извлек из тайника на территории Серафимовичского района, после чего, следуя инструкции куратора, выехал в Краснодарский край для сбыта наркотиков бесконтактным способом.

В отношении краснодарца волгоградским следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК России. Устанавливаются все причастные к преступлению лица.

Отметим, что с начала 2024 года в Волгоградской области в рамках спецоперации силовиками было возбуждено 49 уголовных дел по факту нарушения миграционного законодательства Российской Федерации, оборота оружия и боеприпасов, наркотиков, прекурсоров.

Кроме того, сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД выявлен 41 человек, находившийся в розыске, из которых 23 были в федеральном розыске, а один – в межгосударственном. Из страны выдворили с начала текущего года 59 человек.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области