Расследования

Силовики задержали на волгоградском посту ДПС россиянина с 2 кг. наркотиков

Расследования 25.06.2024 15:05
0
25.06.2024 15:05


В Волгоградской области сотрудники УФСБ России и ГУ МВД в рамках межрегиональной спецоперации задержали жителя Краснодарского края, перевозившего в иномарке более двух килограммов наркотиков. Как сообщает ИА «Высота 102», зелье россиянин в последующем планировал распространять бесконтактным способом. 




По информации УФСБ России по Волгоградской области, задержание силовики произвели в Калачевском районе Волгоградской области. 

На специальном посту ДПС «Калачевский» на федеральной дороге «Волгоград-Каменск-Шахтинск- Луганск» для проверки документов остановлен автомобиль Subaru Impreza под управлением жителя Краснодарского края. В ходе досмотра автотранспортного средства обнаружено и изъято готовое к сбыту наркотическое вещество массой более 2 кг., – рассказали в УФСБ России по региону. – В ходе опроса установлено, что указанное наркотическое вещество мужчина извлек из тайника на территории Серафимовичского района, после чего, следуя инструкции куратора, выехал в Краснодарский край для сбыта наркотиков бесконтактным способом. 

В отношении краснодарца волгоградским следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК России. Устанавливаются все причастные к преступлению лица. 

Отметим, что с начала 2024 года в Волгоградской области в рамках спецоперации силовиками было возбуждено 49 уголовных дел по факту нарушения миграционного законодательства Российской Федерации, оборота оружия и боеприпасов, наркотиков, прекурсоров. 

Кроме того, сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД выявлен 41 человек, находившийся в розыске, из которых 23 были в федеральном розыске, а один – в межгосударственном. Из страны выдворили с начала текущего года 59 человек. 

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
25.06.2024 16:01
Расследования 25.06.2024 16:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2024 13:59
Расследования 25.06.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2024 12:53
Расследования 25.06.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2024 12:07
Расследования 25.06.2024 12:07
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
25.06.2024 11:37
Расследования 25.06.2024 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
24.06.2024 18:52
Расследования 24.06.2024 18:52
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
24.06.2024 17:42
Расследования 24.06.2024 17:42
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
24.06.2024 17:14
Расследования 24.06.2024 17:14
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
24.06.2024 16:00
Расследования 24.06.2024 16:00
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
24.06.2024 13:51
Расследования 24.06.2024 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
24.06.2024 11:40
Расследования 24.06.2024 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
24.06.2024 11:20
Расследования 24.06.2024 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
24.06.2024 09:52
Расследования 24.06.2024 09:52
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
22.06.2024 17:50
Расследования 22.06.2024 17:50
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
22.06.2024 13:47
Расследования 22.06.2024 13:47
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:39
Под Волгоградом похоронят погибшего 7 месяцев назад мобилизованногоСмотреть фотографии
16:30
В Волгоградской области нефтяников уличили в загрязнении 23 тыс. кв. метров землиСмотреть фотографии
16:26
«Красный Октябрь» трудоустраивает школьников на время летних каникулСмотреть фотографии
16:01
В Новороссийске задержали подозреваемого в жестоком убийстве жителя ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:54
«Лишь бы носил деньги в дом»: волгоградцы поспорили из-за прописки губернатора БочароваСмотреть фотографии
15:20
Волгоградка покусала девушку на автобусной остановкеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Силовики задержали на волгоградском посту ДПС россиянина с 2 кг. наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
Госдума приняла в первом чтении законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерамСмотреть фотографии
13:59
Волгоградка взыскала с ООО «УАЗ» более 3,5 млн за бракованный внедорожникСмотреть фотографии
13:52
«Живём как на острове»: в Волгограде неработающая ливнёвка превратила двор девятиэтажки в настоящее озероСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Кафе и рестораны в Волгограде уличили в занижении данных по объему производимого мусораСмотреть фотографии
12:53
Разбойник идет под суд за сломанный палец и избиение лопатой 83-летней бабушкиСмотреть фотографии
12:36
Депутат Волгоградской гордумы объявил о губернаторских амбицияхСмотреть фотографии
12:30
Бочаров собрал совещание после визита в обкомовскую больницуСмотреть фотографии
12:07
Замначальника колонии в Волгоградской области сам не избежал колонииСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая»Смотреть фотографии
11:37
Момент ДТП с туристическим автобусом в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:19
«Формальный подход недопустим»: Бочаров раскритиковал чиновников за состояние дорог у облбольницы №3Смотреть фотографии
11:11
«Пытался избежать столкновения»: стали известны детали ДТП с двухэтажным автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
«Будто на лодке проплыли»: Нулевую продольную в Волгограде затопило после ливняСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
В центре Волгограда в ДТП попал двухэтажный автобусСмотреть фотографии
10:17
Ливень с градом обрушился на районы ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
82-летняя волгоградка умерла после падения с балконаСмотреть фотографии
09:59
Разбавленное молоко поставили в Волгоградскую область из КраснодараСмотреть фотографии
09:41
Шторм и похолодание до +8º испытают волгоградцев в ближайшие суткиСмотреть фотографии
09:28
Волгоградские силовики раскрыли международную сеть контрабанды рогов сайгакаСмотреть фотографии
09:13
ГУ МВД озвучило подробности ДТП с улетевшим на асфальт мотоциклистомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
В Волгограде в лотерее разыграют отпечаток лапы льва СимбадаСмотреть фотографии
08:53
Будет лить 4 дня: дождливая рабочая неделя ждет волгоградцевСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде суд запретил «Покупалко» разгрузку продуктов во дворе домаСмотреть фотографии
 