25 июня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал ход реконструкции корпусов областной больницы №3, на базе которых создаётся уникальный комплекс для реабилитации участников СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона обратил внимание руководителей профильных ведомств на недопустимость формального подхода в этой работе. В частности, он упрекнул чиновников в ненадлежащем состоянии подъездных дорог.

- Вот так недопустимо. Это моя принципиальная позиция. Так нельзя. При тех объемах, которые мы выделяем на здравоохранение. Как люди сюда на колясках подъезжают? Можно вывезти мусор, ветки обрезать, подъездные пути сделать? Создавая большую систему реабилитации, нужно внимательно смотреть на текущую работу. Одно не подменяет другое, - подчеркнул губернатор.





Напомним, после реконструкции областная больница №3 войдёт в единую систему реабилитации и восстановления участников боевых действий, а также жителей с ограничениями по здоровью. На "обкомовскую" больницу, помимо реабилитационной составляющей, будет возложена роль протезно-ортопедического центра.

В рамках сегодняшней инспекции глава региона также оценил ход работ по капитальному ремонту 4-этажного корпуса консультативной поликлиники. Здесь на 54% уже выполнен запланированный объем по обновлению помещений и инженерных систем цокольного, 1-го и 2-го этажей. После ввода в эксплуатацию в этих помещениях расположатся регистратура, диагностический блок, дневной стационар на 210 посещений в смену, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты узких специалистов, механотерапия, антропометрия, разнообразные залы для занятий.





В целом же комплексное обновление корпуса должно завершиться до 2027 года.





Одновременно с ремонтными работами идёт закупка в больницу нового оснащения. По информации властей, в учреждение уже поставлены 152 единицы медицинского оборудования. Ещё 64 единицы должны быть приобретены до конца 2024 года.

- Через 5-7 лет мы должны сформировать основу современной системы реабилитации и восстановления здоровья на территории Волгоградской области. Задача очень масштабная, серьезная, но выполнимая. Эта инфраструктура создается для всех людей, которые нуждаются в реабилитации. И, конечно, в первую очередь — для участников СВО, ветеранов боевых действий. Поэтому она должна быть готова под самые сложнейшие случаи. А для этого мы должны очень аккуратно и взвешенно подходить к принимаемым решениям по этому направлению работы, - отметил Андрей Бочаров.

Фото: администрация Волгоградской области