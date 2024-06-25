Общество

Под Волгоградом похоронят погибшего 7 месяцев назад мобилизованного

Общество 25.06.2024 16:39
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25.06.2024 16:39


В Новоаннинском района Волгоградской области завтра, 26 июня, простятся с мобилизованным бойцом Иваном Баркиным. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Новоаннинские вести», Иван родился в Камышинском районе, окончил школу, затем отслужил срочную службу. Его мобилизовали в сентябре 2022 года. 

Наш земляк был призван военным комиссариатом в рамках указа президента Российской Федерации 23 сентября 2022 года. Не спасовал, не струсил, не стал искать причины остаться дома. Просто ушёл, как и сотни других парней, выполнять свой гражданский долг. Был командиром отделения по ремонту и хранению автомобилей, – вспоминают о погибшем участнике СВО его земляки сегодня. 

Погиб Иван Баркин 25 ноября 2023 года – ему было 34 года. Посмертно представлен к награде. У жителя Волгоградской области остались мама, жена и  сын.

Фото: Новоаннинские вести / VK.com

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