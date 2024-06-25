Под Волгоградом похоронят погибшего 7 месяцев назад мобилизованного

В Новоаннинском района Волгоградской области завтра, 26 июня, простятся с мобилизованным бойцом Иваном Баркиным. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Новоаннинские вести», Иван родился в Камышинском районе, окончил школу, затем отслужил срочную службу. Его мобилизовали в сентябре 2022 года.

– Наш земляк был призван военным комиссариатом в рамках указа президента Российской Федерации 23 сентября 2022 года. Не спасовал, не струсил, не стал искать причины остаться дома. Просто ушёл, как и сотни других парней, выполнять свой гражданский долг. Был командиром отделения по ремонту и хранению автомобилей, – вспоминают о погибшем участнике СВО его земляки сегодня.

Погиб Иван Баркин 25 ноября 2023 года – ему было 34 года. Посмертно представлен к награде. У жителя Волгоградской области остались мама, жена и сын.

Фото: Новоаннинские вести / VK.com