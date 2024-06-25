Общество

Кафе и рестораны в Волгограде уличили в занижении данных по объему производимого мусора

Общество 25.06.2024 13:00
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25.06.2024 13:00


Очередной мониторинг юридических лиц по проверке наличия у предпринимателей договоров на вывоз ТКО провели сотрудники компании «ЭкоЦентр» с представителями районной администрации и Госжилнадзора в Центральном районе Волгограда. Нарушения были выявлены в ряде заведений общепита, а также магазине обуви, сообщает V102.RU. 
Так, первой точкой, куда нагрянули участники утреннего рейда, стал ресторан, расположенный по адресу Гагарина, 9. Однако, в уютном заведении сотрудники персонала не были готовы к столь раннему визиту и даже воспротивились такому большому количеству проверяющих и представителей СМИ. 
В ходе проверки специалистом регоператора были выявлены нарушения в указании количества посадочных мест. Вместо заявленных в договоре рестораном 70-и мест для посетителей оказалось порядка 240. 
Такая же ситуация повторилась у расположенных по соседству сетей кафе быстрого питания. Вместо 28 мест в кафе азиатской кухни оказалось 60 внутри заведения и 12 на летней веранде. А в популярном общепите со стороны владельцев и вовсе не был заключен договор на вывоз коммунальных отходов, хотя его должны были заключить еще 1 августа прошлого года с момента смены регоператора. 
— Периодически наша служба проводит такие мероприятия с целью подтверждения информации, которая ложится в основу составления договоров. Очень часто в компанию поступают жалобы от жителей многоквартирных домов, которые указывают, что на контейнерных площадках возникают перенакопления из-за отходов от коммерческих объектов, — пояснила специалист ООО «ЭкоЦентр» Елена Галкина.  — От этих данных рассчитывается и график вывоза, и количество контейнеров на площадке. Если юридическим лицом заявляется не полный объем, соответственно оператор не может правильно предполагать, какое образовывается количество мусора. 
В свою очередь, в ресторане, расположенном в пристройке к дому по проспекту Ленина, 23 пообещали представителям компании «ЭкоЦентр» и надзорных органов, что все недочёты в неверном указании количества посадочных мест будут доведены до руководства и исправлены в ближайшие сроки. 
— В органы стали поступать обращения о систематических переполнениях мусорных площадок. По итогу рейда выявлено, что большинство юридических лиц либо не заключили договор по вывозу коммунальных отходов, либо заключили с нарушениями. Тот объем накопления отходов, который был указан в договорах, не соответствует нормативам по количеству посадочных мест, — подытожил заместитель руководителя Госжилнадзора по региону Алексей Говорун. — Несвоевременное заключение со стороны предпринимателей договоров грозит как перерасчетом оплаты за неучтенный объем отходов, так и мерами административного характера со стороны органа местного самоуправления.  

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