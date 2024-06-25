



В Волгоградской области природоохранная прокуратура направила в следственные органы материалы в отношении нефтяников, виновных в загрязнении территории Котовского и Камышинского районов. Как сообщает ИА «Высота 102», по вине одной из добывающих организаций произошёл разлив нефти.

- Во время проверки установлено, что в результате разгерметизации нефтепровода произошел разлив нефтепродуктов на площади около 23 тыс. кв. м, что повлекло причинение значительного ущерба почвам и лесам, - рассказали журналистам в пресс-службе Волжской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Кроме того, для компенсации нанесенного ущерба надзорное ведомство обратилось в Дзержинский районный суд Волгограда с иском о принуждении виновника к рекультивации территории.

Отметим, суд полностью поддержал требования прокуратуры. Теперь компании предстоит разработать проект, согласовать его с экспертами и самостоятельно привести все загрязнённые территории в порядок. В свою очередь, природоохранная прокуратура обещает проконтролировать исполнение данных обязательств на всех этапах рекультивации.

Фото их архива ИА «Высота 102»