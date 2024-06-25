Происшествия

Волгоградка покусала девушку на автобусной остановке

Происшествия 25.06.2024 15:20
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25.06.2024 15:20




Дикий случай произошел в Волгограде накануне, 24 июня. На остановке «ЦПКиО» в Волгограде в начале седьмого вечера неизвестная женщина накинулась на девушку – ударила ее и укусила за руку. 

Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, женщина подошла на остановку, но, увидев, что все места на лавочке заняты, неожиданно уселась на колени к будущей жертве. Та ее, конечно, столкнула, но за это получила удар в лицо. Кроме того, нападавшая вцепилась зубами в руку пострадавшей. 

Уточняется, что во время своего нападения женщина не произнесла ни слова. У очевидцев происшествия закралось сомнение о психическом здоровье нападавшей. После потасовки, когда жертва и свидетели пребывали еще в шоке, нападавшая невозмутимо сидела на опустевшей скамейке в ожидании автобуса. 

Пострадавшая жительница Волгограда обратилась за медицинской помощью и, с ее слов, написала заявление в полицию. Подробности произошедшего выясняются.

Видео читателей V102.RU

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