«Живём как на острове»: в Волгограде неработающая ливнёвка превратила двор девятиэтажки в настоящее озеро





25 июня обычный летний дождь вновь оказался непреодолимым испытанием для городской инфраструктуры Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», вслед за автомагистралями под воду начали уходить и придомовые территории. Самое настоящее озеро образовалось во дворе многоквартирного дома №71 на ул. 64-й Армии. Водная гладь отрезала волгоградцев от цивилизации.









- Июнь выдался довольно дождливым. Осадки идут почти ежедневно. При этом каждый раз у нас во дворе одна и та же картина: подъездные дороги вместе с бордюрами, детские площадки, палисадники – всё уходит под воду на глубину порядка 30-40 сантиметров, - рассказала редакции местная жительница Елена Артамонова.

При этом достаётся и соседнему дому №73, который также примыкает к злополучному месту.

Подъезды от незавидной участи спасает лишь то что к входным группам ведут лестницы возвышающиеся над землёй на 50-60 сантиметров. Но собственники не уверены, что и сюда вода со временем не дойдёт.

- Так жить невозможно. Малейший дождь – на работу добраться можно только вплавь. Даже дорогая обувь быстро раскисает. Да и в резиновых сапогах дойти до «большой земли» - ещё та задача. Ведь кто знает, а что там находится? Кирпич? Яма? Бордюр? Всё ведь под водой. Ничего не видно, - сетует волгоградка.

Собственники многократно жаловались и в управляющую компанию, и в администрацию района, и даже в экстренную службу 112, но пока всё безрезультатно.

- Неужели и с затопленными дворами теперь к Бастрыкину обращаться? - шутит жительница. – Ну а если серьёзно, веселого ведь в этой ситуации мало. Куда эта вода уходит? Наверняка в подвал. Грунт вокруг дома перенасыщен влагой. Где гарантия, что фундаменты зданий без последствий переживут эти наводнения?

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в аварийно-диспетчерскую службу ООО ГК «ЮРВ», обслуживающую девятиэтажку. По информации специалистов УК, ситуацию пытаются решить, но всё упирается в ливневую канализацию. Вот уже несколько недель муниципальные службы не могут её отремонтировать.

- Мы всё понимаем и со своей стороны, как можем, торопим власти. Но, похоже, ещё немного придётся потерпеть, - отметила оператор.

Напомним, 14 июня в Кировском районе Волгограда дождь затопил проезжую часть ул. 64-й Армии. В считанные минуты одна из ключевых в городе автомагистралей превратилась в бурлящую реку. Тогда, из-за воды водитель маршрутки №6А не увидел раскопанную на посреди проезжей части яму. Машина частично провалилась под асфальт. Лишь чудом удалось избежать жертв. Примечательно, что авария как раз и произошла на участке дороги у дома №71.

Фото и видео: Елена Артамонова