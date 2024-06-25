В Волгоградской области легковушка задавила насмерть дорожного рабочего

В Михайловском районе Волгоградской области сегодня, 25 июня, на 156 километре трассы Жирновск — Вешенская легковушка задавила насмерть дорожного рабочего. За рулем автомобиля находился молодой водитель.

— По предварительным данным, 23-летний водитель за рулем автомашины LADA Priora на участке проведения ремонтных работ наехал на дорожного рабочего, который от полученных травм скончался, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, водитель двигался со стороны Михайловки в направлении рабочего поселка Даниловка. Сейчас на месте аварии работают экипажи ГАИ и следственно-оперативная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области