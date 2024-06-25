МБУ обязали переделать опасные карусели на детской площадке в Волгоградской области

Новоаннинский районный суд Волгоградской области обязал МБУ «Новоаннинский центр развития физической культуры, спорта и массового отдыха населения» переделать опасные карусели на детских площадках. Как сообщили V102.RU в пресс-службе областного суда, с иском в суд обратился районных прокурор.

В ходе проверки прокуратуры на игровой площадке в переулке Казачий, 78е было выявлено множество нарушений. Так, выступающие концы соединений на детской горке не были защищены и могли нанести травмы детям. На карусели не оборудованы поручни, а ее платформа имеет многочисленные сколы и потертости.

Решением районного суда на МБУ была возложена обязанность восстановить ударопоглощающее покрытие, устранить выступающие элементы с острыми краями и шероховатости поверхностей, а также защитить выступающие концы болтовых соединений и обновить краску на оборудовании.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото: архив ИА «Высота 102»