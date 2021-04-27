Телеком

Волгоградцы смогут прямо в смартфоне застраховать экран своего смартфона

Телеком 27.04.2021 16:02 Новости компаний
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27.04.2021 16:02 Новости компаний


Билайн и «АльфаСтрахование» запустили услугу «Защита экрана» для подержанных смартфонов с сохранением минимальной стоимости на рынке. Как сообщила пресс-служба Билайн, полис можно оформить как в приложении «Мой Билайн» (12+) в разделе «Финансы», так и на сайте. Цена полиса формируется в соответствии с маркой и моделью смартфона, поэтому владельцам недорогих телефонов теперь комфортнее решиться на покупку. При этом необязательно ездить в сервисный центр: курьер доставит смартфон на ремонт и обратно.
Экран можно застраховать, если на нем нет механических повреждений. Чтобы активировать защиту экрана, нужно загрузить фотографию дисплея телефона после оплаты полиса на сайте или в приложении. Полис будет отправлен на почту, указанную в анкете. До загрузки фотографии телефон будет защищен полисом от поломок из-за воздействия воды, электрического тока и внезапной потери работоспособности без видимых повреждений. У клиентов есть 15 дней на загрузку фотографии своего телефона. Теперь процесс оформления услуги стал проще.
Полис на год доступен для абонентов всех операторов России, его можно оплатить банковской картой. Ежемесячная подписка доступна только абонентам Билайн, её легко подключить к банковской карте или к счету мобильного телефона.
Услуга предоставляется АО «АльфаСтрахование» (лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г.).

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