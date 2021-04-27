Назначен новый прокурор Волгограда

Общество 27.04.2021 15:58
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27.04.2021 15:58
Прокурором Волгограда назначен Петр Александрович Треглазов, который возглавлял прокуратуру Ростова-на-Дону. Соответствующий приказ подписан Генеральным прокурором РФ. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области, Петр Треглазов родился в 1975 году в Ростове-на-Дону. В 1996 году окончил Ростовский государственный университет по специальности юриспруденция.
В органах прокуратуры служит с августа 1994 года. Занимал должности следователя и старшего следователя районных прокуратур Ростова-на-Дону, старшего следователя городской прокуратуры. Также он занимал должности заместителя прокурора Ворошиловского района Ростова-на-Дону и прокурора Пролетарского района в этом городе.
В аппарате прокуратуры Ростовской области Петр Треглазов работал прокурором отдела по надзору за расследованием особо важных дел, прокурором отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в ОВД. С ноября 2012 года занимал должность прокурора Ростова-на-Дону.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей Петр Треглазов неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации. Удостоен нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медали Руденко, знака отличия «За верность закону III степени».
Напомним, прокуратуру Волгограда с 2016 года возглавлял Дмитрий Симанович. Теперь, согласно данным о структуре прокуратуры Волгоградской области, размещенным на сайте надзорного органа, он является прокурором Кировского района.
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