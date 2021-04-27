Население Волгограда продолжает уменьшаться





Численность постоянного населения Волгограда, согласно обновленным данным Росстата по муниципальным образованиям, уменьшилась до 1 миллиона 4 тысяч 763 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство, такие цифры приводятся по состоянию на 1 января 2021 года. Ранее, напомним, сообщалось, что в среднем за 2020 год в областном центре проживали 1 миллион 6 тысяч 880 человек.

Самым густонаселенным районом Волгограда является Дзержинский – здесь проживает 180271 человек. На втором месте по этому показателю – Красноармейский (159939 человек), на третьем месте - Краснооктябрьский (142738 человек). В Тракторозаводском районе зарегистрировано 134459 человек, в Советском - 127676. Население Кировского района на начало текущего года составляло 97843 человека, а Центрального – 84428 человек. Самым малонаселенным в Волгограде является Ворошиловский – здесь проживают 77409 горожан.



