Путин подписал закон о новых льготах для вдов участников СВО





Супруги погибших участников специальной военной операции получили право на поступление в учебные заведения РФ по отдельной квоте. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин сегодня, 25 апреля.





Льготы касаются вдов и вдовцов военнослужащих, включая сотрудников ФСИН и МВД, а также бойцов формирований ДНР и ЛНР, воевавших в период с 11 мая 2014 года, говорится в комментарии «Объясняем.РФ».

Им предоставлено право на бесплатное поступление в пределах отдельной квоты без вступительных испытаний в высшие учебные заведения по программам бакалавриата и специалитета, а также в организации среднего профессионального образования. Кроме того, они могут обучаться на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов на бюджетной основе.При вступлении в новый брак такое право утрачивается.