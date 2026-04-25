



«Концессии водоснабжения» досрочно выполнили плановые профилактические работы на насосной станции, в связи с чем жителям микрорайона Максима Горького в Советском районе Волгограда на 12 часов раньше обозначенного срока вернули воду. Волгоградцы уже в полном объеме получают ресурс.

Воду отключили 24 апреля в 22-00 ч., а должны были возобновить подачу ресурса до 6:00 ч. 26 апреля. Однако это удалось сделать раньше.



За это время сотрудники компании заменили запорную арматуру, выполнили промывку резервуаров чистой воды, а также провели ревизию электронных приборов.



Напомним, ранее сообщалось о временной приостановке водоснабжения для проведения плановых работ на насосной в Советском районе, необходимых для улучшения качества воды и снижения вероятности возникновения неполадок.



Проведенные мероприятия помогут сократить потери ресурса, повысят надежность и качество водоснабжения почти для 20 тысяч жителей Советского района Волгограда.





