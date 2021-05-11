



Районным администрациям катастрофически не хватает финансирования для отлова и стерилизации бездомных животных в Волгоградской области. В 2021 году муниципальным образованиям планировалось выделить 10 млн рублей на отлов 1461 особи, об этом сообщало ИА «Высота 102» в конце 2020 года со ссылкой на данные КСП области. Учитывая, что в сентябре прошлого года в регионе было зафиксировано 19549 безнадзорных животных, выделенных из бюджета средств явно не хватает. Только на их отлов и содержание в течение 20 дней понадобится 130 млн рублей. Между тем все больше людей стали обращаться в администрацию с требованием избавить дворы от бешеных собак. По словам депутата Думы Светлоярского городского поселения Александра Афонина, ситуация с бездомными животными в Светлом Яре из года в год только ухудшается. Так, недавно в этом поселке на 9-летнего мальчика напала собака. Мама пострадавшего ребенка Анастасия Сергеева рассказала информагентству, что ее сына укусила за ногу дворняжка во время прогулки. Мальчик гулял с друзьями недалеко от дома, когда все произошло. Прохожие помогли отогнать животное. В шоковом состоянии ребенок вернулся домой.





«Он был весь бледный и запуганный. Я стала его расспрашивать, что произошло. Сын оцепенел и даже не мог вспомнить, кто ему помог, как он добрался до дома. У нас в парке постоянно бродит стая собак, которая кидается на велосипедистов и детей», - рассказала Анастасия Сергеева.

Аналогичный случай произошел в Светлом Яру прошлой весной. Свора животных накинулась на 14-летнего мальчика, который бежал домой за паспортом, чтобы успеть на районный конкурс.

«Он просто пробегал мимо, а для собак это стало сигналом к атаке. Его укусили за ногу. Сын в буквальном смысле прибежал домой без ботинка. После этого я написала письма в администрацию Светлоярского района, комитет ветеринарии Волгоградской области и Роспотребнадзор», - сообщила мама мальчика, но попросила не указывать ее фамилию в публикации.

В ответном письме администрация района осведомила женщину, что решают проблему с безнадзорными животными. Согласно муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2019-2025», в прошлом году на гуманный отлов безнадзорных животных из бюджета было выделено 200 тысяч рублей. В письме также говорилось, что поддержку по содержанию отловленных собак предоставит областная общественная организация «Кедр». В прошлом году администрация района планировала организовать новый приют для безнадзорных животных на территории поселка Малые Чапурники. В июне 2020 года на официальном сайте районной администрации была опубликована информация о приеме заявок на сдачу участка под строительство приюта, но торги не состоялись по причине отсутствия заявок.

Редакция связалась с главой администрации Светлоярского района Татьяной Распутиной, которая проинформировала, что на конкурс все же подал заявку индивидуальный предприниматель, с которым был подготовлен проект межевания территории. Однако к строительству приюта бизнесмен не приступил из-за финансовых проблем. Пока этот проект заморожен.

«Сейчас вопрос о строительстве приюта остается открытым. Мы надеемся, что у предпринимателя все-таки появятся средства для начала реализации проекта. Детей у нас действительно кусают, но это могут быть не только дворовые собаки. Были случаи, когда на людей нападали и домашние животные, гуляющие по нашим улицам», - прокомментировала Татьяна Распутина.