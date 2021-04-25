«Он спас сотни жизней»: семья волгоградцев пытается вытащить из плена 80-летнего заслуженного врача СССР





Семья волгоградцев вот уже более полугода разыскивает пропавшего в Нагорном Карабахе 80-летнего отца – Владимира Ашотовича Лалаяна. Как рассказала ИА «Высота 102» дочь Владимира Ашотовича Эстер, Владимир Лалаян – гражданин России, заслуженный врач высшей категории СССР.





«Наш отец пропал 20 октября 2020 года в Нагорном Карабахе. Он приехал туда погостить до того, как там началась война. В Нагорном Карабахе уже стояли посты миротворцев, и нашего отца должны были эвакуировать. Перед эвакуацией он хотел вернуться в дом, где жил, чтобы взять документы. С тех пор связь с ним пропала», - Эстер еле сдерживает слезы.

По сведениям семьи, полученным из следственных органов Армении, Владимир Лалаян находится в плену в Азербайджане. Однако до сих пор родные 80-летнего доктора не могут получить официальное подтверждение этому факту и вытащить пожилого мужчину из плена.

«Куда мы только не обращались! И в МИД России, и в посольства России, Армении и Азербайджана, и к президенту, и к уполномоченному по правам человека в РФ, и даже в Европейский суд по правам человека. Из ЕСПЧ был направлен запрос в Азербайджан на подтверждение в списках военнопленных гражданина России Владимира Ашотовича Лалаяна, однако Азербайджан такой информации не предоставил. Мы слышим в ответ только слова сочувствия, а наши обращения пересылаются в ведомства, которые нас снова отправляют по тому же кругу», - говорит дочь врача.



