Расследования

«Он спас сотни жизней»: семья волгоградцев пытается вытащить из плена 80-летнего заслуженного врача СССР

Расследования 25.04.2021 19:22
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25.04.2021 19:22


Семья волгоградцев вот уже более полугода разыскивает пропавшего в Нагорном Карабахе 80-летнего отца – Владимира Ашотовича Лалаяна. Как рассказала ИА «Высота 102» дочь Владимира Ашотовича Эстер, Владимир Лалаян – гражданин России, заслуженный врач высшей категории СССР. 

«Наш отец пропал 20 октября 2020 года в Нагорном Карабахе. Он приехал туда погостить до того, как там началась война. В Нагорном Карабахе уже стояли посты миротворцев, и нашего отца должны были эвакуировать. Перед эвакуацией он хотел вернуться в дом, где жил, чтобы взять документы. С тех пор связь с ним пропала», - Эстер еле сдерживает слезы. 
По сведениям семьи, полученным из следственных органов Армении, Владимир Лалаян находится в плену в Азербайджане. Однако до сих пор родные 80-летнего доктора не могут получить официальное подтверждение этому факту и вытащить пожилого мужчину из плена. 
«Куда мы только не обращались! И в МИД России, и в посольства России, Армении и Азербайджана, и к президенту, и к уполномоченному по правам человека в РФ, и даже в Европейский суд по правам человека. Из ЕСПЧ был направлен запрос в Азербайджан на подтверждение в списках военнопленных гражданина России Владимира Ашотовича Лалаяна, однако Азербайджан такой информации не предоставил. Мы слышим в ответ только слова сочувствия, а наши обращения пересылаются в ведомства, которые нас снова отправляют по тому же кругу», - говорит дочь врача. 

«Мой отец никогда не делил людей по национальности, религии или толщине кошелька. Он спасал жизни людей как в России, так и в Азербайджане, и в Армении. Кроме того, он участник и инвалид военных действий на Кубе 1963 года, офицер медсанбата в отставке. Он помог очень многим людям. До сих пор мы помним наши многочисленные поездки в детстве в Ханларский район Азербайджана к людям, которые были благодарны отцу за их спасение. Как-то отец помог леснику Керр-оглы Мамедову. После операции, которую он провел, лесник жил еще много лет до глубокой старости. А мы приезжали к его семье в гости каждое лето. Таких благодарных отцу людей было много. А теперь, получается, его не может никто спасти?», - недоумевает женщина. 

В начале апреля родные Владимира Ашотовича написали заявление о розыске 80-летнего гражданина России в ГУ МВД по Волгоградской области. «Мы в полном отчаянии, понимаем, что искать отца должны по каналам послов, консулов, дипломатов. Но никто этим не хочет заниматься. Но наш папа не заслуживает того, чтобы умереть в плену, вдали от родных. Мы очень надеемся, что нам удастся его вызволить. Простые люди не должны стать жертвами большой политики. Если кто-то может откликнуться на наш сигнал о помощи, мы будем очень благодарны», - заключила Эстер. 

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