Экономика

Франция готовит совместные с Волгоградской областью бизнес-проекты

Экономика 24.04.2021 15:13
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24.04.2021 15:13


Президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде подтвердил заинтересованность деловых кругов его страны продолжать совместные проекты на территории Волгоградской области. Об этом, как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, Киде заявил сегодня на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
«Франция – важный инвестор в России. С начала кризиса французские предприятия сохранили свое присутствие здесь и продолжают инвестировать. Сегодня мы приехали с руководителями компаний и готовы вместе с волгоградской торгово-промышленной палатой подготовить бизнес-миссии», - сказал Эммануэль Киде.
На встрече присутствовали и представители деловых кругов Франции. На текущем этапе Французская Республика занимает 6 место в числе 120 стран-внешнеэкономических партнеров Волгоградской области.
«Двусторонние отношения регионов России и Франции исторически носят дружеский и партнерский характер. Несмотря на все трудности на 80% вырос торговый оборот по итогам прошлого года. Это хорошая динамика», —  сказал Андрей Бочаров подчеркнув, что показатели могут быть еще лучше. 
Основной вклад в торговый обмен вносят промышленные предприятия: свою продукцию во Францию поставляют волгоградские нефтяники, химики, металлурги, компании целого ряда других отраслей. Вместе с тем, в Волгограде присутствуют и успешно работают французские сети «Ашан» и «Леруа Мерлен», которые в том числе обеспечивают занятость жителей города и уплату налогов во все уровни бюджетов.
Еще одним акцентом встречи стала тема развития гуманитарных связей и раскрытия туристического потенциала. Гости региона — часть из них посещала Волгоград более 20 лет назад — отметили, что город и область значительно преобразись, а инфраструктура и школа гидов сегодня отвечают мировому уровню. Все это дает возможность увеличить поток туристов, в том числе из Франции — жители этой страны проявляют большой интерес к российской культуре и истории, к месту героизма и силы — Сталинграду.

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