



В Новоаннинском районном суде оглашен приговор по уголовному делу о смертельном ДТП. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 46-летний местный житель признан виновным в гибели 22-летнего юноши и причинении травм его спутнице – 23-летней девушке. Эта трагедия произошла 7 августа 2020 года. Ночью мужчина в пьяном состоянии управлял автомобилем марки «Ниссан Патрол» в Новоаннинске. На освещенном участке дороги при нормальных погодных условиях машина наехала на двоих пешеходов, следовавших вдоль края проезжей части при отсутствии пешеходной дорожки.

Молодого человека спасти не удалось. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вину в содеянном подсудимый полностью признал.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. Кроме того, суд удовлетворил иски родителей погибшего о взыскании морального вреда в сумме более 1,7 млн рублей. Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена судом без изменения. Приговор в законную силу не вступил.

По ходатайству государственного обвинителя судом в счет обеспечения гражданских исков потерпевших о возмещении морального вреда также наложен арест на автомобиль фигуранта уголовного дела.



