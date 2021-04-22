Прокурора Ставрополя перевели на повышение в Волгоградскую область

Общество 22.04.2021 15:54
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22.04.2021 15:54
На должность заместителя прокурора Волгоградской области приказом Генпрокурора РФ назначен Владимир Мосин. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Этим же приказом Мосин освобожден от должности прокурора Ставрополя.
Первый прием граждан в новой должности Владимир Мосин проведет уже 23 апреля в прокуратуре Ленинского района Волгоградской области с 15:00 до 17:00. Предварительная запись по телефону: 8 (844 78) 4-21-34. Гражданам, которые запишутся на прием, желательно иметь на руках заявление с указанием основных доводов и копии ответов, если ранее были обращения в прокуратуру или иные органы государственной власти. А также удостоверяющий личность документ, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность.
Справка. Владимир Мосин родился в 1981 году в рабочем поселке Тальменка Алтайского края. В органах прокуратуры служит с июля 2002 года. Занимал должности следователя и старшего следователя прокуратуры Центрального района Барнаула Алтайского края, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Алтайского края, прокурора Родинского района Алтайского края, прокурора города Белокурихи Алтайского края.
В Ставропольском крае Мосин работал начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью следователей в аппаратах правоохранительных органов края управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, заместителем начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, а также начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Ставропольского края. С февраля 2020 года он занимал должность прокурора Ставрополя.
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