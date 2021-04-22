Геймер из Быково стал рекордсменом по скачиванию 4G трафика

Телеком 22.04.2021 15:00
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22.04.2021 15:00
По данным аналитиков МегаФона, рекорд потребления мобильного интернета в Волгоградской области установил житель поселка Быково Максим Павленко. За три месяца он скачал 2,4 тысячи Гб, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Такого объема хватит, чтобы 20 раз посмотреть все сезоны сериала «Корона» на Netflix.
По словам рекордсмена – заядлого геймера– больше всего мобильного трафика у него уходит на онлайн-игры.
«Я предпочитаю игры в жанре экшн, наподобие всем известной GTA, - рассказывает Максим Павленко. – Могу провести в онлайне целый день, поэтому мне важно, чтобы интернет работал без ”сюрпризов”. Поэтому у меня МегаФон».
Всего с начала года волгоградцы скачали в сети МегаФон 27 тысяч Тб информации. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если отправиться пешком вокруг земли, то трафика хватит на безостановочное прослушивание музыки на протяжении всего путешествия.
Наибольшую активность в интернете волгоградские абоненты проявили 8 марта. Среднесуточный трафик в праздничный день был превышен на 3,5% и даже побил новогодние показатели.
«Хотя больший объем мобильного интернет-трафика традиционно приходится на Волгоград, в десятке самых ”качающих” также жители Камышина, Волжского, Быково, хутора Ветютнев. Скорость до 150 Мб/с, которую МегаФон обеспечивает волгоградским абонентам, позволяет с комфортом смотреть высококачественное видео, проводить прямые трансляции в сети и пользоваться необходимыми интернет-сервисами», - отмечает директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов.
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